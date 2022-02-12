Еще одна страна призвала своих граждан покинуть Украину
МИД Финляндии призвал находящихся на Украине финских граждан срочно покинуть страну в связи со складывающейся вокруг нее напряженной ситуацией, сообщает ТАСС.
"Немедленно покиньте страну с помощью имеющихся коммерческих перевозок из-за напряженной и непредсказуемой ситуации с безопасностью", - говоритсяв опубликованном в пятницу вечером заявлении министерства.
Ранее ряд стран, в том числе США, Латвия, Южная Корея, Эстония, рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Украину из-за опасения начала военных действий.