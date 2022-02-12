Еще одна страна призвала своих граждан покинуть Украину

МИД Финляндии призвал находящихся на Украине финских граждан срочно покинуть страну в связи со складывающейся вокруг нее напряженной ситуацией, сообщает ТАСС.

"Немедленно покиньте страну с помощью имеющихся коммерческих перевозок из-за напряженной и непредсказуемой ситуации с безопасностью" , - говоритсяв опубликованном в пятницу вечером заявлении министерства.

Ранее ряд стран, в том числе США, Латвия, Южная Корея, Эстония, рекомендовали своим гражданам срочно покинуть Украину из-за опасения начала военных действий.