Премьер Польши считает, что Европа проигрывает в борьбе с Россией

Европа в настоящий момент проигрывает в противостоянии с РФ не только экономически, но и политически. Об этом написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в авторской статье газеты The Daily Telegraph, сообщает ТАСС.

"Перед лицом растущей российской угрозы европейские правительства в основном были пассивны. У лидеров не хватало мужества и решимости порвать деловые связи с Кремлем. Петля затягивается на шее Европы, а не Москвы. Европа проигрывает противостояние не только в экономическом измерении, пример тому - рост цен на газ, но и политически" , - написал глава правительства Польши в в статье.

Премьер-министр утверждает, что Москва "цинично и эффективно пользуется европейской слабостью", осуществляя "до боли рациональную политику". По словам Моравецкого, зависимость Европы от российского газа дает России возможность влиять на решения, касающиеся суверенитета Украины.