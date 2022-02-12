Премьер Польши считает, что Европа проигрывает в борьбе с Россией
Европа в настоящий момент проигрывает в противостоянии с РФ не только экономически, но и политически. Об этом написал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в авторской статье газеты The Daily Telegraph, сообщает ТАСС.
"Перед лицом растущей российской угрозы европейские правительства в основном были пассивны. У лидеров не хватало мужества и решимости порвать деловые связи с Кремлем. Петля затягивается на шее Европы, а не Москвы. Европа проигрывает противостояние не только в экономическом измерении, пример тому - рост цен на газ, но и политически", - написал глава правительства Польши в в статье.
Премьер-министр утверждает, что Москва "цинично и эффективно пользуется европейской слабостью", осуществляя "до боли рациональную политику". По словам Моравецкого, зависимость Европы от российского газа дает России возможность влиять на решения, касающиеся суверенитета Украины.
"Перед лицом этой угрозы необходимы солидарность и сотрудничество в масштабах всего континента. Для Европы и ее партнеров по ту сторону Атлантики события на восточных рубежах ЕС должны стать последним предупреждением. Наиболее эффективными аргументами Запада будут угроза экономических санкций и недвусмысленное намерение заблокировать запуск "Северного потока - 2". Эту позицию должны разделять не только Польша вместе с другими центральноевропейскими странами. В критической ситуации нам нужны подлинные лидеры, чтобы покончить с угрозой и вернуть Европу на путь безопасности и развития", - считает Моравецкий.