Британия призвала своих граждан отменить поездки в Украину

Правительство Великобритании рекомендует своим гражданам воздержаться от поездок в Украину из-за угрозы нового вторжения войск РФ, сообщает Укринформ.

"Рекомендуем воздержаться от любых поездок в Украину. Граждане Великобритании, которые находятся в Украине, должны покинуть страну сейчас, пока доступны коммерческие рейсы" , - говорится на сайте британского правительства.

С января 2022 года наращивание российских вооруженных сил на границах Украины усилило угрозу военных действий, отмечают чиновники.

Из-за растущей угрозы со стороны РФ было принято решение временно вывести часть сотрудников посольства и их близких из Киева.

Отмечается, что посольство остается открытым, но не сможет оказать личную консульскую помощь.