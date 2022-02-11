СМИ назвали дату нападения России на Украину

По данным агентства Bloomberg, Россия планирует начать полномасштабное вторжение на территорию Украины 15 февраля, сообщает Корреспондент.

Согласно материалам издания со ссылкой на разведку США, Москва решила идти путем эскалации ситуации вокруг Украины и готова совершить нападение до завершения Олимпийских игр в Пекине.

Как информировал телеканал PBS, ссылаясь на двух представителей американской администрации, в Вашингтоне "ожидают ужасающей кровавой кампании, которая начнется с двух дней воздушных бомбардировок и радиоэлектронной борьбы, за которыми последует вторжение с возможной целью смены режима".

Телеканал CNN, в сою очередь, добавляет, что в планах российских властей захватить ряд крупных украинских городов, включая Киев.

При этом The Guardian со ссылкой на неназванных дипломатов утверждает, что президент США Джо Байден во время переговоров с лидерами стран НАТО и Евросоюза заявил, что получил оперативную информацию о том, что президент РФ Владимир Путин принял решение начать вторжение в Украину в ближайшие несколько дней.

"Но это не значит, что Путин не может по-прежнему отойти назад" , - цитирует издание европейского дипломата, который предполагает, что еще не поздно сдержать главу Кремля.

В то же время помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан на брифинге опроверг информацию СМИ о вторжении как решенном Россией вопросе, заявив, что эти данные "неверно отражают сегодняшние данные администрации США".

На ряд сообщений западных изданий о скором нападении на Украину также отреагировали в МИД России. В ведомстве упомянутые публикации назвали "фейковыми".