Россию заподозрили в краже ДНК главы МИД Британии
Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс могла предоставить России свою ДНК, сдав ПЦР-тест во время визита в Москву. Такие опасения выразила газета The Daily Telegraph, сообщает Лента.Ру.
Причиной подобных подозрений стала информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался от тестирования перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. По данным издания, Трасс усомнилась в правильности своего решения и предположила, что ей нужно было последовать примеру французского лидера.
"Учитывая решение Макрона, надеюсь, наши министры приняли совет от наших спецслужб о том, можно ли это отнести к сфере безопасности", — заявил председатель Комитета по отбору кандидатов в министры обороны Тобиас Эллвуд.