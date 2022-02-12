Россию заподозрили в краже ДНК главы МИД Британии

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Великобритании Лиз Трасс могла предоставить России свою ДНК, сдав ПЦР-тест во время визита в Москву. Такие опасения выразила газета The Daily Telegraph, сообщает Лента.Ру.

Причиной подобных подозрений стала информация о том, что президент Франции Эммануэль Макрон отказался от тестирования перед встречей с российским коллегой Владимиром Путиным. По данным издания, Трасс усомнилась в правильности своего решения и предположила, что ей нужно было последовать примеру французского лидера.