Страны Балтии не удовлетворил ответ Беларуси об учениях с РФ

Страны Балтии отправили в Беларусь запрос о совместных учениях с Россией. Ответ Беларуси не устроил эти страны. Об этом заявили в министерстве иностранных дел Эстонии, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Как сообщают местные СМИ, в среду Литва от имени стран Балтии направила Беларуси запрос на основании Венского документа ОБСЕ относительно совместных российско-белорусских учений.

Страны Балтии требуют от Беларуси подробного обзора учений. Их интересует количество задействованных войск, танков, бронетехники, артиллерии и ракетных батарей, планируемое количество вылетов участвующих военных самолетов и другие подробности.

Во второй половине дня 11 февраля Беларусь ответила на этот запрос. В Министерстве иностранных дел Эстонии объясняют, что в ответе Беларуси недостаточно данных об учениях.

"Сегодня, во второй половине дня, 11 февраля, был получен их ответ. Ответ Беларуси на конкретные вопросы, поставленные тремя странами Балтии, остается недостаточным" , - заявила официальный представитель МИД Эстонии Лииса Тоотс.

Она добавила, что страны будут и дальше координировать свои дальнейшие шаги.

"Мы будем координировать с другими странами Балтии следующие шаги, но на основе механизма снижения рисков Венского документа, Эстония, Латвия и Литва теперь имеют право созывать дополнительные консультации с Беларусью, в которых могут участвовать другие заинтересованные государства-участники ОБСЕ" , - сказала она.

Ранее страны Балтии активировали механизм ОБСЕ по снижению военных конфликтов. Они отправили в Беларусь запрос об учениях с Россией.