Джонсону вручили список вопросов полиции о скандальной вечеринке

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон получил анкету от полиции в рамках расследования о нарушении карантина в его резиденции на Даунинг-стрит, сообщает Украинская правда.

"Мы можем подтвердить, что премьер-министр получил анкету от столичной полиции. Он ответит при необходимости" , - цитирует издание AFP слова представителя Джонсона.

Ранее полиция подтвердила, что до конца недели пришлет "официальные анкеты более 50 лицам" по делам о вечеринках во время локдауна.

Документ "имеет формально-правовой статус, и на него нужно честно ответить" в течение семи дней, отмечают в полиции.