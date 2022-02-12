Байден заблокировал активы Афганистана

Президент США Джо Байден своим указом заблокировал хранящиеся в американских банках активы Центрального банка Афганистана в сумме $7 миллиардов, сообщает Укринформ.

Согласно материалам Axious, Байден подписал указ, который разрешает разделить замороженные афганские активы в сумме 7 млрд долларов между гуманитарной помощью для народа Афганистана и компенсацией для семей жертв терактов 11 сентября.

Накануне родственники жертв терактов 11 сентября подали иск в суд на талибов, с целью получить доступ к денежным средствам в федеральном суде, а это означает, что любая будущая передача этих денег Афганистану в дальнейшем будет зависеть от решения суда.

Даже если суд разрешит передать половину замороженных активов в пользу афганского народа, свыше 3,5 миллиарда долларов останутся на счетах в США и будут предметом судебных разбирательств по иску жертв терактов 11 сентября.