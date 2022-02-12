ВАКС избрал меру пресечения еще одному фигуранту по делу Трубицына

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения третьему подозреваемому по делу о взятке с участием депутата Киевского городского совета Владислав Трубицына в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога размером 744 300 гривен, сообщает Укринформ.

Об этом ВАКС написал в Фейсбуке. В случае внесения залога на подозреваемого будут возложены следующие обязанности: не оставлять населенный пункт, в котором он проживает, без разрешения детектива, прокурора, суда; сообщать детективу, прокурору, суду об изменении своего места жительства или места работы; воздерживаться от общения со свидетелями и другими подозреваемыми.

Также фигурант будет обязан носить электронное средство контроля, сдать на хранение в Государственную миграционную службу Украины свой паспорт для выезда за границу и другие документы, дающие право на выезд и въезд в Украину.

Срок действия определения – до 11 апреля 2022 года включительно.