ЕС и Китай определились с датой двустороннего саммита

Лидеры Евросоюза и Китая намерены провести виртуальный саммит 1 апреля на фоне напряженности между двумя сторонами относительно торговли и геополитики, сообщает Укринформ.

Как говорится в материалах Politico, этот саммит широко рассматривается как важная дипломатическая попытка успокоить недавно обострившуюся между двумя сторонами торговую и геополитическую напряженность, особенно из-за Литвы.

Он также состоится на фоне углубления связей Китая с Москвой, которая сейчас представляет наибольшую угрозу безопасности для Европы с момента окончания холодной войны из-за того, что Запад считает вероятным новое вторжение войск РФ в Украину.

Согласно данным одного из дипломатов, глава КНР Си Цзиньпин и премьер-министр Ли Кецян проведут встречу с лидерами ЕС Шарлем Мишелем и Урсулой фон дер Ляйен.

Еще один вопрос для обсуждения – Комплексное соглашение об инвестициях. Несмотря на то, что в декабре 2020 года лидеры ЕС и Китая согласовали этот документ, он был "заморожен" после того, как в прошлом году КНР ввел санкции против членов Европейского парламента, вскоре после санкций ЕС в отношении официальных лиц провинции Синьцзян, причастных к массовому интернированию уйгурского сообщества. В ЕС неоднократно просили Пекин отменить эти санкции в отношении депутатов Европарламента, чтобы соглашение вступило в силу.