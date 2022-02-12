Военная угроза от РФ: представители США и ЕС обсудили санкции

Советник американского президента по нацбезопасности Джейк Салливан в телефонной беседе с главой аппарата председателя Европейской комиссии Бьорном Зайбертом обсудил вопросы подготовки к введению санкций против России на случай эскалации ситуации вокруг Украины, сообщает Интерфакс-Украина.

"Стороны скоординировали детали потенциального трансатлантического ответа, включая как финансовые санкции, так и контроль над экспортом, которые могут быть введены совместно Соединенными Штатами, Европейским союзом и другими партнерами и союзниками" , - говорится в заявлении Белого дома.

В нем отмечается, что чиновники также договорились продолжить тесное партнерство между Соединенными Штатами и Европейским Союзом по широкому кругу вопросов, включая энергетическую безопасность.