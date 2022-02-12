Канадцев призвали немедленно уехать из Украины

Все граждане Канады должны безотлагательно покинуть Украину из-за угрозы российской агрессии. Об этом в Оттаве заявила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли, сообщает Укринформ.

"В то время как мы продолжаем тесно сотрудничать с нашими партнерами и тщательно следить за ситуацией, я призываю всех канадцев в Украине провести необходимую подготовку, чтобы немедленно покинуть страну" , - сказала Жоли.

Она подчеркнула, что "нашим высоким приоритетом является безопасность канадцев".

"Наш дипломатический и консульский персонал остается доступным и готовым к оказанию помощи нуждающимся гражданам Канады. Однако наша способность делать это может быть существенно ограничена" , - отметила министр.

Жоли напомнила, что с начала февраля "мы призываем канадцев избегать путешествий в Украину из-за постоянных российских угроз и риска вооруженного конфликта".