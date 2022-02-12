Инфляция в Украине сохранилась на высоком уровне - НБУ

В январе текущего года потребительская инфляция в годовом измерении осталась на уровне декабря 2021 года - 10% - поскольку высокие мировые цены на энергию и сырье сохранились. Об этом говорится в комментарии Нацбанка, сообщает Корреспондент.

По данным﻿ регулятора, темпы роста цен на обработанные продовольственные товары и стоимости услуг остались практически на уровне предыдущего месяца - 13,1% и 10,4% соответственно.

В то же время фиксируется стремительное ускорение роста цен на сырые продукты питания (до 13,6%) и топливо (до 26,8%). При этом рост административно регулируемых цен замедлился (до 11,5%).

Как заявили в Минэкономики, в 2021 году "Украина попала под влияние внешнего беспрецедентного ценового "шторма" - высокого тренда мировых цен на продукты питания и энергоносители на европейском рынке (особенно на природный газ)". В связи с этим уровень цен в 2022 году будет зависеть от решения вопроса стоимости "голубого топлива".