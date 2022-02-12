Смертельное ДТП в Кривом Роге: полицейскому сообщили о подозрении

Госбюро расследований вручило подозрение оперуполномоченному из Криворожского райуправления полиции за ДТП, в котором погиб 40-летний мужчина, сообщает Корреспондент.

Как отмечает пресс-служба ГБР, смертельная авария произошла 26 октября прошлого года. Полицейский, находясь за рулем собственного авто, Chevrolet, выехал на встречную полосу, где задел автомобиль Таврия.

В результате Таврию отбросило на "встречку", где ее протаранил маршрутный автобус. От полученных травм водитель Таврии погиб на месте аварии. У него остались жена и пятеро детей. Также в ДТП были повреждены еще два автомобиля.

Оперуполномоченному сообщено о подозрении в нарушении правил безопасности дорожного движения, повлекшее смерть потерпевшего (ч.2 ст.286 УК). Ему грозит наказание в виде лишения свободы сроком до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами сроком до трех лет или без такового.