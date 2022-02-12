Украинские климатологи прогнозируют новые погодные аномалии

В Украине спрогнозировали появление новых погодных аномалий. Ливни и снегопады наблюдались и раньше, но в последнее время их интенсивность возросла, сообщает Обозреватель.

Об этом рассказала в эфире "Украинского радио" климатолог Вера Балабух. По ее словам, если выпадает град, то его размер очень большой – градины как вишня или орех.

"В прошлом году у нас было беспрецедентное явление, когда в районе Черного моря образовался настоящий тропический циклон с классическим "глазом бури", который может образовываться в тропических широтах и в океане. А мы его видели в Черном море" , – вспомнила Балабух.

В Украине прогнозируют погодные аномалии. Источник: Рixabay

Она добавила, что Украина не очень страдала от этого явления, основной удар на себя приняла Турция и Краснодарский край России, где выпало почти восемь месячных норм осадков.

"Это очень тревожные звоночки. Тенденция ведет к тому, что такие явления и дальше будут чаще наблюдаться, а их интенсивность будет расти" , – предупредила климатолог.

Ранее климатолог, ведущий научный сотрудник Института геофизики им. С.И. Субботина НАН Украины Светлана Бойченко предупредила, что Украина постепенно переходит в новый, несвойственный для нее климат, в связи с чем нас ожидают ощутимые перемены, в частности, уже в 2022 году. Это будет выражаться в увеличении количества осадков, аномальных температурах, что может приводить к негативным последствиям.