Сейм Литвы: Израиль не запрещал поставки оружия Украине

Израиль заверяет, то не запрещал странам Балтии передавать израильское оружие Украине. Об этом сообщила спикер парламента Литвы Виктория Чмилите-Нильсен, пишет Наталья Скороход, РБК-Украина.

Как информируют литовские СМИ, она подняла этот вопрос во время своей поездки в Израиль на этой неделе. Там она встречалась с президентом страны Исааком Херцогом и членами парламента.

"Во время встреч с израильскими политиками - спикером и депутатами Кнессета, председателем комиссии по иностранным делам и обороне - я поднимала вопрос о появившейся информации. Меня заверили, что эта информация не соответствует действительности и что Израиль не предъявлял прибалтийским государствам никаких требований в отношении оружия" , - сказала Чмилите-Нильсен.

Она уточнила, что не ставила вопрос о том, действительно ли прибалтийские государства могут беспрепятственно передать Украине оружие израильского производства, если возникнет такая необходимость.

"Я не задавала такой вопрос, но понятно, что Литва, Латвия и Эстония вольны решать в соответствии со своим восприятием той угрозы, которая сейчас возникает в Украине" , - сказала она.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Израиль запретил передавать свое оружие в Украину. Якобы такой запрет получили Латвия, Эстония и Литва.