Курс валют НБУ на 12 февраля

Курс валют НБУ на 12 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 12 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 11 февраля, не изменился и остается на уровне 27.88 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 12 февраля 2022 года.

Курс евро остается стабильным на уровне 31.88 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 12 февраля 2022 года.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.75 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 12 февраля 2022 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.84 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 12 февраля 2022 года.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 30.16 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 12 февраля 2022 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.10 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 12 февраля 2022 года.

Валюта Полное название Курс
USD Доллар 27.875600
EUR Евро 31.878500
RUB Рубль 0.374870
GBP Фунт стерлингов 37.842500
CHF Швейцарский франк 30.160200
PLN Польский злотый 7.097400
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