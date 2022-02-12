Курс валют НБУ на 12 февраля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в субботу, 12 февраля 2022 года

Курс доллара, по сравнению с 11 февраля, не изменился и остается на уровне 27.88 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 12 февраля 2022 года.

Курс евро остается стабильным на уровне 31.88 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 12 февраля 2022 года.

Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.75 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 12 февраля 2022 года.

Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.84 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 12 февраля 2022 года.

Курс швейцарского франка остается стабильным на уровне 30.16 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 12 февраля 2022 года.

Польский злотый не изменился, и его курс составил 7.10 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 12 февраля 2022 года.