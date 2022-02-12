В Сенате США предложили санкции против Беларуси из-за Украины

Американский сенатор-республиканец Джеймс Лэнкфорд внес в верхнюю палату Конгресса проект «Закона об ответственности Беларуси за агрессию», Об этом говорится на сайте законодателя, сообщает РБК.

Документ позволит вводить санкции против «Беларуси или любой другой страны, которая способствует продолжающейся неспровоцированной агрессии России в отношении Украины».

«Беларусь пускает на свою территорию тысячи российских военных. США должны ясно дать понять, что к любой стране, которая поддерживает действия России по вторжению на Украину, будут применены жесткие экономические и дипломатические санкции» , — заявил Лэнкфорд.

Отмечается, что в законопроекте «не существует разницы» между Россией и другими странами, которые «как-либо помогают» ей в «военной агрессии» против Украины.

В список действий, которые смогут спровоцировать санкции в соответствии с этим законом, войдут: