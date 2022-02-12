Более 30 кораблей РФ приступили к учениям в Черном море

Маневры с участием более 30 российских боевых кораблей стартовали в Чёрном море. Об этом заявили в пресс-службе Черноморского флота РФ в субботу, сообщает Интерфакс.

"На различных этапах учения корабельные соединения и подразделения береговых войск, авиация флота выполнят комплекс ракетных, артиллерийских стрельб, нанесение ракетных и бомбовых ударов по морским, береговым и воздушным целям" , - отмечается в заявлении.

"Целью учения является оборона морского побережья Крымского полуострова, пунктов базирования сил (войск) ЧФ, а также объектов экономического сектора страны, морских коммуникаций и районов морской экономической деятельности от возможных военных угроз условного противника" , - заявили военные РФ.

По данным российского флота, на начальном этапе учений корабли покинули базы в Севастополе и Новороссийске, "совершили переход в назначенные районы".

В них участвуют фрегаты, сторожевые корабли, малые ракетные корабли и ракетные катера, десантные корабли, малые противолодочные корабли, а также корабли противоминной обороны, сообщили в пресс-службе ЧФ.