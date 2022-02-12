В Киеве утвержден план эвакуации на случай вторжения РФ

Городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что Киевская городская государственная администрация (КГГА) утвердила план эвакуации населения на случай полномасштабного вторжения армии РФ, сообщает Зеркало недели.

Согласно информации КГГА, в каждом районе столицы созданы комиссии по вопросам эвакуации.

"В Киеве созданы комиссии по эвакуации — на уровне КГГА и в каждом районе. Утвержден план эвакуации населения. Он определяет местонахождение сборных эвакуационных пунктов, количество необходимого транспорта и безопасные районы для размещения населения" , — заявил Кличко.

Городской голова подчеркнул, что городские службы работают в условиях предотвращения чрезвычайной ситуации.

"Сегодня силы и средства гражданской защиты Киева (это коммунальные службы, аварийно-спасательные службы и другие) составляют: 13,5 тысячи личного состава и более 780 единиц техники. Также разворачиваются силы территориальной бригады для обороны Киева" , — сообщил мэр.

Кличко также отметил, что за несколько лет в Киеве в три раза возросло количество мест, которые предназначены для бомбоубежищ.