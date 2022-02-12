Российские дипломаты начали покидать Украину – источник

Сотрудники российской дипмисии покидают Украину, заявил информированный источник, сообщает РИА Новости.

"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство" , — сказал собеседник издания.

По словам собеседника агентства, на фоне официально объявленной некоторыми западными странами эвакуации это "наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем".