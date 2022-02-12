Российские дипломаты начали покидать Украину – источник
Сотрудники российской дипмисии покидают Украину, заявил информированный источник, сообщает РИА Новости.
"По заявлениям украинских граждан, российские дипломаты и сотрудники консульств на Украине начали уезжать в Россию. Об этом, в частности, говорят возникшие трудности при записи на прием в консульства и в посольство", — сказал собеседник издания.
По словам собеседника агентства, на фоне официально объявленной некоторыми западными странами эвакуации это "наводит на мысль о том, что Москва решила пойти тем же путем".
"Кстати, на возможность такого сценария намекал Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Великобритании Элизабет Трасс", — напомнил он.