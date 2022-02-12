Умерла звезда фильма "Тихий Дон" Зинаида Кириенко

Советская и российская актриса ушла из жизни в возрасте 88 лет. На днях ее экстренно госпитализировали, сообщает Сегодня.

Умерла Зинаида Кириенко ночью 12 февраля. Она ушла из жизни в больнице, куда ее доставили с плохим самочувствием. О трагедии пишет российский Союз кинематографистов.

Известно, что 11 февраля артистка попала в медучреждение. У нее диагностировали острое нарушение мозгового кровообращения и геморрагический инсульт. Знаменитость была частично парализована. Состояние осложняли онкологическое заболевание и коронавирус.

Время и место похорон Зинаиды Кириенко пока неизвестны.

Кратко о Зинаиде Кириенко

Зинаида Михайловна родилась 9 июля 1933 года в Махачкале (Россия). Когда девочке было три года, родители развелись. Впоследствии мать вышла замуж за другого мужчину, который стал вторым отцом для будущей актрисы.

После седьмого класса Зинаида поступила в московский железнодорожный техникум. Тогда у нее возникло желание попробовать силы в актерской сфере.

Подростком она тайно покинула отчий дом, присоединившись к труппе бродячего цирка шапито. Тогда же Зинаида стала воздушной гимнасткой.

Впоследствии Кириенко поступила в институт кинематографии. Актриса некоторое время служила в Театре на Малой Бронной и около 30 лет выступала на сцене Театра киноактера. Первую роль в кино Кириенко получила в 1954 году – она появилась в короткометражке "Надежда".

Славу принесла Зинаиде роль в фильме "Тихий Дон" – Наталья Коршунова, женщина с несчастной судьбой.

Кадр из фильма "Тихий Дон"

Затем режиссеры активно посылали Кириенко предложения, она снималась каждый год и всегда в главных ролях. Самые известные проекты с участием актрисы: "Повесть пламенных лет", "Казаки", "Любовь земная", "Судьба".

Кадр из фильма "Любовь земная"

В последний раз актера появилась на экране, сыграв в костюмной драме "Одна любовь моей души".

44 года Кириенко состояла в браке с экономистом Валерием Тарасевским, которого не стало еще в 2004 году. У супругов остались двое сыновей – Максим и Тимур.