В Украине мастер-самоучка построил экстремальный вездеход

Вездеход Triton построен для покорения лесной чащи и болот украинского Полесья, сообщает Час дiй.

Постройка экстремального автомобиля заняла 9 месяцев.

Механик Анатолий Павлович из Ровенской области в одиночку создал внушительный вездеход. На сегодняшний день Triton пока не может ездить по дорогам общего пользования. Чтобы получить номера, машине требуется пройти сертификацию.

Мастер не исключает, что при наличии стабильного спроса готов производить такие машины мелкими сериями. Но признает, что массовое производство не осилит – для этого требуются инвестиции в аренду помещений, покупку оборудования.

В конструкции украинского вездехода используются элементы кабины и рамы грузового автомобиля ГАЗ-66. У этой же машины позаимствованы раздаточная коробка и механическая лебедка. Ради тяговитости было решено использовать дизельный двигатель. В передней части автомобиля установлен 2,5-литровый турбодизель от Mercedes-Benz.

Ранее мы писали, что Bosch переобучит своих сотрудников из-за сокращения выпуска ДВС. На обучение компания потратит около 2 млрд. евро.