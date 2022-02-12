В Украине мастер-самоучка построил экстремальный вездеход

В Украине мастер-самоучка построил экстремальный вездеход
Фото: chasdiy.org

Вездеход Triton построен для покорения лесной чащи и болот украинского Полесья, сообщает Час дiй.

Постройка экстремального автомобиля заняла 9 месяцев.

Для покорения болот: в Украине мастер-самоучка построил экстремальный вездеход

Механик Анатолий Павлович из Ровенской области в одиночку создал внушительный вездеход. На сегодняшний день Triton пока не может ездить по дорогам общего пользования. Чтобы получить номера, машине требуется пройти сертификацию.

Для покорения болот: в Украине мастер-самоучка построил экстремальный вездеход

Мастер не исключает, что при наличии стабильного спроса готов производить такие машины мелкими сериями. Но признает, что массовое производство не осилит – для этого требуются инвестиции в аренду помещений, покупку оборудования.

В конструкции украинского вездехода используются элементы кабины и рамы грузового автомобиля ГАЗ-66. У этой же машины позаимствованы раздаточная коробка и механическая лебедка. Ради тяговитости было решено использовать дизельный двигатель. В передней части автомобиля установлен 2,5-литровый турбодизель от Mercedes-Benz.

Ранее мы писали, что Bosch переобучит своих сотрудников из-за сокращения выпуска ДВС. На обучение компания потратит около 2 млрд. евро.

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