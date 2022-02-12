"ЕС" и "Голос" требуют созвать внеочередное заседание Рады

"Европейская Солидарность" и "Голос" требуют от Главы Верховной Рады Руслана Стефанчука немедленно созвать внеочередное заседание парламента из-за угрозы широкомасштабного российского вторжения, сообщает Обозреватель.

Об этом сообщил пятый Президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко возле Верховной Рады. Вместе с лидером партии "Голос" Кирой Рудык и сопредседателем фракции "ЕС" Артуром Герасимовым он пришел на неотложную встречу с Главой ВР. Порошенко призвал украинцев сохранять спокойствие, а власти – демонстрировать адекватные действия и информировать о них общество.

"Мы требуем сейчас решительных действий власти. Реакции власти на ту тревожную информацию, которая в течение вчерашних суток поступала из всех столиц мира" , – говорит Порошенко.

"Именно с этой целью мы сегодня идем к Главе Верховной Рады с требованием немедленного созыва заседания ВР сейчас, в субботу, приглашаем президента, руководителей оборонного блока. Для того чтобы в закрытом режиме скоординировать действия. Для того чтобы или остановить политико-дипломатическим путем Путина и возможно продолжение агрессии, или сконцентрировать усилия для защиты государства" , – резюмирует Петр Порошенко.

Петр Порошенко также требует от Владимира Зеленского немедленно созвать СНБО с участием лидеров парламентских фракций. Пятый Президент готов предоставить план защиты Украины.