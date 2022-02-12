В ГСЧС предупредили о непогоде в ряде регионов

В Украине в субботу и воскресенье 12-13 февраля ожидается гололедица на дорогах, сильный ветер, а в Карпатах – значительный снег, сообщает Корреспондент.

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"12 февраля на дорогах, кроме южной части, гололедица, ночью в Карпатах значительный снег. Ночью в западных областях, днем ​​в центральных и южных областях порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый)" , - говорится в сообщении Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

12-13 февраля в Киеве и области на дорогах гололедица (I уровень опасности, желтый).

В ГСЧС предупредили, что такие погодные условия могут привести к нарушению движения транспорта на отдельных участках дорог и улиц.