Кайли Дженнер раскрыла имя новорожденного сына

Американская модель, 24-летняя миллиардерша Кайли Дженнер порадовала своих многомиллионных подписчиков и рассекретила имя второго ребенка. Новорожденного сына назвали Вулф Вебстер, сообщает Обозреватель.

Соответствующее объявление знаменитость сделала в Instagram-stories. Она написала лишь имя сына на темном фоне и добавила смайлик в виде белого сердца.

Модель раскрыла имя сына. Источник: Скриншот Instagram-stories Кайли Дженнер

Известно, что информация о беременности Кайли Дженнер появилась в августе прошлого года, а уже осенью она подтвердила это трогательным постом в соцсетях. Второго февраля 2022 года Кайли родила Вулфа Вебстера, отцом которого является рэпер Трэвис Скотт.

Модель разместила фотографию в соцсети с рукой малыша. На черно-белом кадре видно маленькое запястье новорожденного и руку старшей сестры мальчика.

Кайли Дженнер показала руку сына. Источник: instagram.com/kyliejenner

Пара также воспитывает дочь Сторми, которой три года.

Кайли Дженнер с дочкой Сторми. Источник: instagram.com/kyliejenner

К слову, Кайли и Трэвис начали строить отношения еще в 2017 году, однако через два года они брали небольшой перерыв. Весной 2021 возлюбленные вновь сошлись