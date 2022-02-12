Еще ряд стран призвали граждан покинуть Украину

Новая Зеландия, Черногория, Северная Македония, Латвия и Дания советуют своим гражданам немедленно покинуть Украину из-за ситуации с безопасностью, сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в сообщениях посольств этих стран.

МИД Северной Македонии: "Всем гражданам Северной Македонии, планирующим посетить Украину в предстоящий период, рекомендуется воздержаться от поездок в страну и, кроме того, если позволяют обстоятельства, всем гражданам Северной Македонии, которые в настоящее время находятся в Украине, рекомендуется как можно скорее покинуть страну" .

МИД Черногории: "В связи с ростом напряженности и непредсказуемой ситуацией с безопасностью МИД информирует граждан Черногории, проживающих в Украине, рассмотреть возможность временного выезда с территории этой страны" .

МИД Новой Зеландии: "Мы советуем новозеландцам не ездить в Украину из-за риска вооруженного конфликта. Новозеландцы, которые в настоящее время находятся в Украине, должны немедленно уехать коммерческим путем, если это безопасно" .

Латвия призвала своих граждан покинуть Украину.

"Учитывая серьезную угрозу безопасности, созданную Россией у границ Украины, и правдоподобную угрозу эскалации, МИД Латвии призывает своих граждан в ближайшее время выехать из Украины" , - сообщило посольство Латвии.

Также призывает ехать домой Дания. В рекомендации отмечают, что сейчас коммерческие рейсы доступны, как и обычно, но обстоятельства могут измениться очень быстро и тот, кто решает оставаться, делает это на свой риск.

В Украине действуют 129 иностранных посольств и консульских учреждений, а также представительства международных организаций, таких как Евросоюз и НАТО.