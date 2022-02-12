Маша Ефросинина в одном белье учит украинок любить себя

Украинская телеведущая Маша Ефросинина снялась в откровенном фотосете в нижнем белье и порассуждала о том, как же научиться любить себя, сообщает РБК-Украина.

Эффектные снимки были опубликованы на Instagram-странице знаменитости.

42-летняя Ефросинина позировала в черном нижнем белье, сидя на полу на светлом фоне. Волосы она оставила распущенными и сделала легкий макияж.

Ведущая призналась, что последнее время ее стали раздражать постоянные призывы отовсюду полюбить себя.

"Вас тоже стали подбешивать фразы "полюби себя", "будь в моменте", "обрети осознанность"? Меня да, настолько они в последнее время заезжены поверхностным применением по поводу и без" , - отметила Маша.

Артистка подчеркнула, что достичь этой самой любви к себе не так уж просто и здесь нет легкого и универсального рецепта. Она считает, что для этого нужно каждый день работать над собой.

"А КАК, КТО и ГДЕ вообще этой любви учит? Я вижу отчаяние в глазах женщин, которые прямо меня спрашивают: "А как? Как полюбить себя? Если в детстве мне говорили, что я дурнушка, если муж ушел к моложе и красивее, если не влезла в любимые джинсы?" Честно? У меня нет однозначного ответа! Лично я считаю, что это процесс и непростая ежедневная работа длиною в жизнь, требующая постоянной отдачи" , - поделилась Ефросинина.

В то же время теледива выделила несколько правил, которые помогают ей в поисках любви к себе:

общение только с теми людьми, с кем мне счастливо, интересно, любопытно либо поучительно

скрупулезный и системный уход за своим организмом и телом! Изо дня в день я говорю ему "спасибо", что с годами оно с благодарностью принимает заботу и трансформируется к лучшему

я научилась сказать прямо человеку, что мне неприятно и что меня не устраивает. Боже, сколько лет я потратила, чтобы всем угодить... В итоге, это разрушило только мою самооценку, и привело к одному выводу: ты нужен исключительно себе и тем, кто тебя по-настоящему любит! Всем чужим чхать на тебя. Ты для них всего лишь свайп… так какой смысл себя предавать?

я люблю уединение в определенные моменты жизни. И моим близким пришлось это принять. За что я им благодарна

я занимаюсь только тем, что мне нравится, хотя если бы занималась всем, что предлагали, то была бы в десятки раз богаче

я работаю над тем, чтобы не ругать себя за лень. Пока плохо получается, но я справлюсь