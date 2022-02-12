За сутки от COVID-19 вакцинировали 74 тысячи украинцев

За прошедшие сутки в Украине 74 038 человек получили прививки от COVID-19. Об этом в субботу, 12 февраля, сообщает Корреспондент.

"Первую дозу получили 20 260 человек, вторую дозу – 32 286 человек, дополнительную дозу получили 725 человек, бустерную дозу – 20 767 человек" , - говорится в сообщении Минздрава.

С начала вакцинальной кампании привито 15 561 673 человека, из них получили первую дозу – 15 561 671 человек, получили две дозы – 14 932 864 человека, получили дополнительную дозу – 23 353 человека, бустерную дозу – 553 617 человек.

В общей сложности проведено 31 071 505 прививок.