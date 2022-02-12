США эвакуируют из Украины дипломатов, не занимающих критически важных должностей

США эвакуируют из Украины дипломатов, не занимающих критически важных должностей

Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, уехать из посольства США в Киеве, сообщает Украинская правда.

"Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины", – говорится в сообщении посольства США в Украине.

В посольстве подчеркнули, что, несмотря на предусмотрительное сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства останется в Украине.

Там добавили, что Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать прикладывать неустанные дипломатические усилия и оказывать помощь для поддержки Украины и разрешения кризиса, вызванного Россией своим военным наращиванием.

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