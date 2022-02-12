США эвакуируют из Украины дипломатов, не занимающих критически важных должностей

Госдепартамент США приказал дипломатам, не занимающим критически важные посты, уехать из посольства США в Киеве, сообщает Украинская правда.

"Сегодня Государственный департамент США приказал выехать из посольства США в Киеве дипломатам, не занимающим критически важные должности, из-за постоянных сообщений о наращивании российских военных на границе с Украиной, указывающих на возможность значительных военных действий против Украины" , – говорится в сообщении посольства США в Украине.

В посольстве подчеркнули, что, несмотря на предусмотрительное сокращение дипломатического персонала, основная команда посольства останется в Украине.

Там добавили, что Государственный департамент, USAID и другой персонал США по всему миру будет продолжать прикладывать неустанные дипломатические усилия и оказывать помощь для поддержки Украины и разрешения кризиса, вызванного Россией своим военным наращиванием.