Матч португальских грандов "Порту" и "Спортинг" завершился скандалом

В пятницу, 11 февраля, в центральном матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу встретились лидеры первенства "Порту" и "Спортинг". Встреча прошла на стадионе "Драгау" и завершилась со счетом 2:2, сообщает УНИАН.

Лиссабонский клуб к 34-й минуте повел 2:0 - голы забили Паулинью и Нуну Сантуш. "Порту" один мяч отыграл еще до перерыва - отличился Фабиу Виейра. В самом начале второй половины "Спортинг" остался в меньшинстве - вторую желтую получил Себастьян Коатес. От поражения "Порту" ушел на 78-й минуте благодаря голу Мехди Тареми.

Завершился поединок грандов португальского футбола громким скандалом. В самой концовке матча произошла массовая потасовка, участие в которой приняли все игроки обеих команд, включая запасных, тренерские штабы, персонал клубов, стюарды, болбои, болельщики и даже неизвестные люди в голубых манишках.

Five minutes of ABSOLUTE CHAOS to end a thriller between Porto and Sporting ????????



Pepe received one of three red cards shown after the final whistle, as carnage broke out between both sets of players and staff.



The Dragons extend their unbeaten run to 50 matches! ???????? pic.twitter.com/i0F2Dmf1Dh — Football on BT Sport (@btsportfootball) February 11, 2022

По итогу массовой драки арбитр показал еще 4 красные карточки.

В составе "Порту" были удалены Агустин Маркесин и Пепе, в составе "Спортинга" - Жоау Паулинью и Бруно Табата, при этом все четыре футболиста к тому моменту находились на скамейке запасных.

"Порту" - "Спортинг" 2:2

Голы: Виейра 38, Тареми 78 - Паулиньо 8, Сантош 34

Обзор матча:

Порту - Спортинг: итоги матча