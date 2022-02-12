Матч португальских грандов "Порту" и "Спортинг" завершился скандалом
В пятницу, 11 февраля, в центральном матче 22-го тура чемпионата Португалии по футболу встретились лидеры первенства "Порту" и "Спортинг". Встреча прошла на стадионе "Драгау" и завершилась со счетом 2:2, сообщает УНИАН.
Лиссабонский клуб к 34-й минуте повел 2:0 - голы забили Паулинью и Нуну Сантуш. "Порту" один мяч отыграл еще до перерыва - отличился Фабиу Виейра. В самом начале второй половины "Спортинг" остался в меньшинстве - вторую желтую получил Себастьян Коатес. От поражения "Порту" ушел на 78-й минуте благодаря голу Мехди Тареми.
Завершился поединок грандов португальского футбола громким скандалом. В самой концовке матча произошла массовая потасовка, участие в которой приняли все игроки обеих команд, включая запасных, тренерские штабы, персонал клубов, стюарды, болбои, болельщики и даже неизвестные люди в голубых манишках.
По итогу массовой драки арбитр показал еще 4 красные карточки.
В составе "Порту" были удалены Агустин Маркесин и Пепе, в составе "Спортинга" - Жоау Паулинью и Бруно Табата, при этом все четыре футболиста к тому моменту находились на скамейке запасных.
"Порту" - "Спортинг" 2:2
Голы: Виейра 38, Тареми 78 - Паулиньо 8, Сантош 34
Обзор матча:
Порту - Спортинг: итоги матча
- "Порту" прервал свою 16-матчевую победную серию, набрал 60 очков и сохранил лидерство в Примейре. "Спортинг" идет на второй позиции - 54 очка.
- Впереди еще 12 туров, но сложно сказать, где "Порту" сможет потерять хотя бы 6 очков.
- Эта встреча была символичной для тренера "Порту" Сержиу Консейсау. Во-первых, "драконы" не проигрывают уже 50 матчей подряд в чемпионате (40 побед и 10 ничьих). Последнее поражение произошло еще в октябре 2020 года. До рекорда "Бенфики" (56 матчей подряд без поражений) осталось не так уж и много. А вот одержать сотую победу в качестве тренера "Порту" Консейсау не смог (пока что он остановился на отметке в 99 матчей).
- "Спортинг" и "Порту" сыграют два матча в полуфинале Кубка Португалии (дома и на выезде) и уже точно можно сказать, что обе стороны затаили обиду друг на друга, поэтому не исключено, что и в этих матчах фанаты увидят не менее яркое зрелище.