Комаровский рассказал, как кормить ребенка во время болезни
Доктор Комаровский дал ответ на вопрос, который волнует очень многих родителей - нужно ли кормить ребенка во время болезни и если нужно, то чем, сообщает РБК-Украина.
На своей странице в Instagram педиатр озвучил главные правила, как кормить заболевшего малыша.
Правила кормления заболевшего ребенка:
1. Внедрять в практику помощи лозунг "Некормление - мать лечения".
2. Руководствоваться прежде всего аппетитом: плохой аппетит - не стимулировать, хороший - сдерживать, о еде не вспоминать, насильно не кормить.
3. При наличии аппетита кормить чаще, но давать меньше.
4. Избегать экспериментов - новых продуктов не использовать.
5. Отдавать предпочтение легкоусвояемой, нежирной, теплой, жидкой пище.