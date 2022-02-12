Комаровский рассказал, как кормить ребенка во время болезни

Доктор Комаровский дал ответ на вопрос, который волнует очень многих родителей - нужно ли кормить ребенка во время болезни и если нужно, то чем, сообщает РБК-Украина.

На своей странице в Instagram педиатр озвучил главные правила, как кормить заболевшего малыша.

Правила кормления заболевшего ребенка:

1. Внедрять в практику помощи лозунг "Некормление - мать лечения".

2. Руководствоваться прежде всего аппетитом: плохой аппетит - не стимулировать, хороший - сдерживать, о еде не вспоминать, насильно не кормить.

3. При наличии аппетита кормить чаще, но давать меньше.

4. Избегать экспериментов - новых продуктов не использовать.

5. Отдавать предпочтение легкоусвояемой, нежирной, теплой, жидкой пище.