Прогноз курса валют на неделю

На уходящей неделе гривна укреплялась с понедельника по четверг. Но затем геополитика вновь грубо вмешалась в курсообразование и развернула тренд в обратную сторону.

Торги на межбанке﻿ открылись в понедельник 7 февраля на отметке 28,05/28,13 гривен (соответственно, «бид»/«оффер»). Под давлением предложения валюты, многократно превышавшего спрос, котировки опустились ниже уровня 28 гривен. Национальный банк провел три интервенции по покупке валюты подряд: сначала по цене 28,01 гривен, затем – 27,99 гривен, и наконец, по 27,97 гривен. Всего за один день регулятор выкупил с рынка 253,2 млн долларов. Со вторника по четверг соотношение продавцов и покупателей валюты было примерно равным, поэтому Нацбанк не стал вмешиваться в ход торгов, ограничившись ролью наблюдателя. Гривна плавно укреплялась, достигнув в четверг 27,83 гривен на покупке и 27,85 гривен на продаже.

Однако затем на политическом небосклоне снова стали сгущаться грозовые тучи. Сначала поздно вечером в четверг стало известно, что встреча советников глав государств – участников «Нормандской четверки» в Берлине завершилась безрезультатно, никаких договоренностей достигнуто не было. Затем президент США Джо Байден призвал всех американцев, находящихся в Украине, «немедленно покинуть страну». В пятницу с подобными заявлениями выступили сразу несколько стран, а Израиль даже начал эвакуацию семей своих дипломатов.

Столь мощное нагнетание не могло не оказать влияния на настроения на валютном рынке. Котировки безналичного доллара пошли вверх, и Национальному банку пришлось продать 50 млн долларов по цене 28,05 гривен, чтобы немного сбить ажиотаж. Закрыли неделю на отметке 28,02/28,08 гривен – на 10 копеек на покупке и на 5 копеек на продаже ниже, чем неделей ранее.

Наличный курс доллара в течение недели двигался строго за безналичным, повторяя малейшие его колебания. Утром понедельника 7 февраля в оптовых обменниках Киева доллар продавали по 28,02-28,04 гривен. В четверг 10 февраля днем ценник опустился до 27,90-27,92 гривен, но уже к вечеру доллар вновь начал дорожать. К вечеру пятницы, отреагировав на резкое усиление геополитической напряженности, доллар в столице подскочил до 28,15-28,20 гривен. Таким образом, за последние полтора суток доллар подорожал на 25-30 копеек.

Евро на FOREX в четверг поднялся до отметки 1,1492 доллара, а затем на следующий день резко упал до 1,1331 доллара после сообщения о том, что ФРС в следующий понедельник проведет экстренное внеочередное заседание. Появились даже слухи, что ФРС может поднять учетную ставку уже в этот понедельник. Причиной стали опубликованные в четверг данные по инфляции в США, показавшие рекордный рост цен за последние 40 лет. Закрыли неделю на уровне 1,1350 – на 104 пункта ниже, чем неделей ранее. Курс наличного евро на уходящей неделе менялся очень динамично под воздействием двух векторов: резких колебаний евро на FOREX и не менее резких - гривны в Украине. Утром понедельника 7 февраля евро в столице продавали по 32,00-32,02 гривен. Утром вторника 8 февраля евро подешевел до 31,82-31,85 гривен, а к концу недели – вновь подорожал до 32,02-32,04 гривен. И только падение на FOREX в пятницу не позволило евро вырасти к гривне еще сильнее.

Непростой выдалась уходящая неделя для российского рубля. Сначала рубль укреплялся к американскому доллару, поскольку геополитическая напряженность в мире снизилась, и в четверг достиг 74,40 руб/долл. Но уже к вечеру четверга ситуация вновь начала накаляться, и рубль возобновил падение. Вечером пятницы он буквально за несколько часов опустился до 77,60 руб/долл., отреагировав на обращение Байдена и представителей других стран к своим гражданам, находящимся в Украине. Закрыли неделю на отметке 77,12 руб/долл. (на 1 рубль и 32 копейки хуже, чем неделей ранее). Наличный рубль в Киеве за неделю подорожал с 3,67-3,68 до 3,71-3,73 гривен за 10 рублей.

Что же ожидает доллар, евро и рубль на следующей неделе?

То, какое направление выберет гривна на следующей неделе – укрепление или падение – будет всецело зависеть от геополитического фактора. Если нагнетание напряженности продолжится, падение продолжится в направлении уровня 29 гривен, который уже был протестирован в январе. Если же политикам удастся достигнуть компромисса, и напряженность спадет, доллар быстро опустится ниже уровня 28 гривен. Обозначать какой-либо конкретный диапазон для наличного доллара на следующей неделе не имеет смысла. Сделаем осторожное предположение, что уровень 29 гривен в ближайшие 7 дней превышен не будет.

Курс евро в Украине будет ориентироваться на мировой валютный рынок FOREX и изменения курса доллара к гривне. Диапазон колебаний на следующую неделю сдвигаем вниз: 1,1200-1,1500 доллара за евро. В Украине наличный евро будут продавать по цене от 31,50 до 32,50 гривен за один евро.

От того, как будут развиваться события вокруг Украины на следующей неделе, будет всецело зависеть и курс российского рубля. В случае ухудшения ситуации рубль вполне может упасть до 80 руб/долл. Если же ситуация нормализуется, то возврат в коридор 75-76 руб/долл. произойдет за пару дней. В Украине наличный рубль продолжат продавать в пределах диапазона 3,60-3,80 гривен за 10 российских рублей, при этом в Киеве рубль удержится в пределах 3,63-3,77 гривен за 10 российских рублей.