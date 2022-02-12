Семь простых советов, как преодолеть чувство усталости

Если вы постоянно чувствуете усталость, пьете по 5 чашек кофе ежедневно, то, вероятно, настало время изменить некоторые свои привычки, которые и являются причиной истощения, сообщает 24 Канал.

Прежде всего, отследите, является ли эта усталость такой, как обычно, или есть другие симптомы, может ли усталость настолько сильна, что вы не можете нормально функционировать. Если да, то начните с визита к врачу, он назначит нужные обследования.

В то же время усталость может не быть признаком заболевания, а всего лишь следствие бытовых причин, возможно вы недостаточно спите, нерационально питаетесь.

Наладьте режим сна

Сон так же важен для здоровья, как правильное питание и физические упражнения. Не пренебрегайте сном в пользу других задач. Малое количество сна в сутки является наиболее распространенной причиной истощения.

Еще одна функция энергосбережения, которая часто упускается из виду, – это повтор будильника. Лучше вставать сразу, когда прозвенит будильник.

Потребляйте белковую пищу

Если на завтрак у вас обычно кексы, пончики, хлопья или, еще хуже, его отсутствие, то очевидно, что вы почувствуете усталость уже через несколько часов.

Большая доза углеводов приводит к скачку уровня сахара в крови, за которым следует сбой, а потому следите, чтобы в рационе было достаточно белка.

Ограничьте кофеин и алкоголь

Кофеин в виде кофе, чая, газированных напитков, энергетических напитков или шоколада может повлиять на ваш сон, заставляя вас не спать дольше, сокращая восстановительные фазы сна и снижая вашу бдительность следующего дня.

Кроме того, поскольку период полураспада кофеина может варьироваться от двух часов до 12 часов, старайтесь избегать употребления кофеина в течение шести часов перед сном.

Старайтесь больше двигаться

Упражнения ускоряют обмен веществ, улучшают настроение и помогают лучше спать ночью.

Центры по контролю и профилактике заболеваний (CDC) рекомендуют заниматься физическими упражнениями не менее 150 минут в неделю, что примерно 30 минут в день 5 раз в неделю.

Достаточно 20-минутной прогулки утром и быстрой 10-минутной тренировки во второй половине дня.

Исследование показало, что ходьба вверх и вниз по лестнице в течение 10 минут повышает уровень энергии больше, чем прием 50 мг кофеина.

Пейте больше воды

Обезвоживание может привести к повышенной сонливости, усталости и раздражительности.

Найдите время для развлечений

Веселье и смех прекрасно заряжают энергией, поэтому постарайтесь разнообразить свою рутину.

Если вас беспокоят мрачные мысли, стоит проконсультироваться с психологом, чтобы определить источник ваших негативных эмоций и разработать стратегии преодоления.

Медитируйте

Не нужно часами лежать на коврике, чтобы почувствовать пользу медитации. Даже если вы потратите несколько минут на подсчет своих вдохов, сидя в тишине, то сможете успокоить свой ум.