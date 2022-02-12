Госбанки существенно сократили объемы неработающих кредитов, что стало причиной существенных сокращений проблемных кредитов во всем банковском секторе, сообщает Экономическая правда.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Государственные банки снизили объем неработающих кредитов (NPL) на 56,2 млрд грн, что составляет почти две трети общего сокращения по банковскому сектору.

Доля неработающих кредитов в государственных банках за год уменьшилась на 10,3 процентных пункта (с 57,4% до 47,1%). При этом они по-прежнему составляют более 70% совокупного NPL-портфеля.

Общий объем таких кредитов в украинских банках снизился на 85,2 млрд грн в 2021 году. Доля неработающих кредитов в портфеле украинских банков за год снизилась на 11 процентных пункта (с 41% до 30%).