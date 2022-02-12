Лавров в разговоре с Блинкеном: США поощряют Украину к силовому сценарию

Глава МИД РФ в разговоре с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что развернутая США пропагандистская кампания о российской агрессии против Украины якобы поощряет Украину к попыткам силового решения "проблемы Донбасса", сообщает Украинская правда.

Об этом говорится в заявлении МИД России.

"Министр подчеркнул, что развернутая США и их союзниками пропагандистская кампания о "российской агрессии" против Украины преследует провокационные цели, поощряя власти в Киеве к саботажу Минских соглашений и пагубным попыткам силового решения "проблемы Донбасса" , – заявили в МИД РФ.

Отмечается, что телефонный разговор между Блинкеном и Лавровым состоялся 12 февраля по американской инициативе.