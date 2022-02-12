Компания Brabus выпустила свой первый мотоцикл

Немецкое тюнинг-ателье презентовало двухколесную новинку. Первенец Брабуса представляет собой стритфайтер под названием Brabus 1300 R. ﻿В отличие от автомобилей (в подавляющем большинстве это Мерседесы), мото Брабус построен на базе KTM 1290 Super Duke R EVO, сообщает ТопЖир.

Немцы намерены выпустить 154 таких аппарата. Половина – красные, половина – черные. Внешне 2-колесный Брабус сделан в типичном стиле ателье – другие обтекатели, обвес, карбоновые элементы и двойной выхлоп. Ну и куда ж без фирменных логотипов…

А вот по технической начинке мотоцикл Брабус ничем не отличается от донора. Тот же 1300-кубовый мотор на 180 сил и те же 3,2 секунды до сотни. Максимальная скорость – 270 км/ч.

Как и обычный KTM 1290 Super Duke R EVO, стритфайтер Brabus оснащен адаптивной подвеской WP APEX, позволяющей регулировать жесткость амортизатора (5 предустановленных профилей плюс автоматический) и преднатяг пружины (три уровня).

Купить один из 154 мотоциклов Брабус можно будет по предзаказу на сайте KTM, оставив свою заявку начиная с 14 марта 2022 года. Цена Brabus 1300 R — 39 500 евро.