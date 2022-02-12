В Раде завтра пройдет встреча фракций с силовым блоком

В Верховной раде пройдет закрытое заседание руководителей фракций и групп для встречи с представителями силового блока. В частности, будет обсуждаться угроза вторжения России в Украину, пишет Валерия Полищук, РБК-Украина.

Об этом заявил пятый президент Украины и народный депутат Петр Порошенко