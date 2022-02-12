Глава Xiaomi намерен "подвинуть" Apple на рынке дорогих смартфонов

На этой неделе сооснователь Xiaomi Лэй Цзюнь (Lei Jun) заявил о намерении сосредоточиться на сегменте смартфонов высокого класса, сообщает издание South China Morning Post. Бизнесмен заявил, что Xiaomi намерена напрямую конкурировать с Apple на этом рынке, сообщает 3Dnews.

«Мы стремимся полностью сравняться с Apple с точки зрения продуктов и опыта их использования, став крупнейшим брендом высокого класса в Китае в течение следующих трёх лет», — заявил глава Xiaomi .

Далее он описал конкуренцию с Apple в сегменте смартфонов высокого класса как «войну не на жизнь, а на смерть», в которой Xiaomi намерена победить. Китайский техногигант намерен расширить своё влияние за счёт доли рынка, которую потеряла Huawei из-за американских санкций.

Как и многие компании, Xiaomi последние два года боролась с проблемами цепочки поставок, что мешало её росту. Тем не менее, во втором квартале 2021 года Xiaomi ненадолго превзошла Apple по объёмам продаж. В четвёртом квартале 2021 года Apple обогнала Vivo и стала ведущим поставщиком смартфонов в Китае. Одновременно компания стала ведущим поставщиком смартфонов в мире: каждый пятый проданный смартфон — iPhone.

Источник изображения: Shutterstock

Сообщается, что Xiaomi намерена привлечь больше клиентов, чем другие крупные производители Android-смартфонов, которые также нацелены на верхний ценовой сегмент, сосредоточив внимание на пользовательском опыте. Это потребует открытия 20 тысяч новых розничных магазинов в Китае в течение следующих трёх лет. В настоящее время у компании 10 тысяч розничных магазинов на родине. Xiaomi также объявила о намерении инвестировать почти $16 миллиардов в исследования и разработки в течение следующих пяти лет.