Стефанчук поддерживает предложение о непрерывном режиме работы Рады

Председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук надеется на результативную работу парламента на предстоящей пленарной неделе и высказывается за непрерывный режим работы народных депутатов, сообщает Интерфакс-Украина.

"Сегодня – напряженный переговорный день. Представители нашего государства и наши партнеры на разных уровнях значительно увеличили дипломатические усилия, чтобы обеспечить деэскалацию. Такой же напряженный переговорный день будет и завтра. Концентрация дипломатии в интересах Украины сейчас самая большая не только за все время войны, но и за все время 30 лет нашей независимости. Что может прибавить к этому Верховная Рада? Только работу в непрерывном штатном режиме" , - написал Стефанчук в Facebook.

Он высказал уверенность, что народные депутаты всех фракций и групп осознают необходимость "сделать результативной пленарную неделю, которую мы готовимся начать".

"Результативной не с точки зрения того, как кто будет звучать или выглядеть, а с точки зрения того, какие решения мы примем. В любой ситуации, у нас есть потенциал для всех необходимых решений" , - уточнил спикер.

Как сообщалось, на совещании руководителей фракций и групп у спикера парламента в субботу поднимался вопрос о непрерывной работе парламента, как это было в 2014 году, когда в Верховной Раде не закрывали пленарные заседания и депутаты при необходимости могли собраться на них в любой момент.