Шмыгаль обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения России

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам на фоне угрозы нового вторжения России, сообщает РБК-Украина.

Он призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку украинская армия готова дать отпор агрессору.

Что сказал глава правительства гражданам Украины: