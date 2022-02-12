Шмыгаль обратился к украинцам на фоне угрозы вторжения России
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль выступил с обращением к украинцам на фоне угрозы нового вторжения России, сообщает РБК-Украина.
Он призвал граждан сохранять спокойствие, поскольку украинская армия готова дать отпор агрессору.
Что сказал глава правительства гражданам Украины:
- Россия опасный сосед, который пытается нас уничтожить.
- Наша армия готова, она обеспечена всем необходимым и готова дать отпор в любой момент.
- Война имеет много измерений - от газового кризиса до нагнетания паники.
- Паника лучший подарок для врага.
- Украина сильна, как на дипломатическом уровне, так и на экономическом.
- Международные партнеры поддерживают Украину не на словах, а на деле.
- Россия хочет расшатать Украину изнутри, поэтому нужно не поддаваться на провокации врага и дезинформацию.