Италия и Швеция призвали своих граждан покинуть Украину

Министерства иностранных дел Италии и Швеции призвали своих граждан, находящихся в Украине, покинуть страну, сообщает Корреспондент.

Об этом информируют пресс-службы МИД Италии и Швеции.

"В связи со сложившейся ситуацией, в качестве меры предосторожности, землякам предлагается временно покинуть страну с имеющимися коммерческими средствами и отложить все второстепенные поездки в Украину", - говорится в сообщении посольства Италии в Украине .

"В связи с изменениями в ситуации с безопасностью Министерство иностранных дел сегодня приняло решение воздержаться от любых поездок в Украину и призвать шведов, находящихся в Украине, покинуть страну", - говорится в сообщении МИД Швеции .

Также, Германия переносит свое консульство из Днепра во Львов. Посольство Германии в Киеве продолжает работать.

Ранее сообщалось, что МИД Германии рекомендовал своим гражданам, находящимся в Украине, взвесить необходимость дальнейшего пребывания с учетом риска военного конфликта.