В Днепре отменяют дистанционку в школах: но есть ограничения

В Днепре с 14 февраля отменяют дистанционную форму обучения в школах. Однако сохраняется ряд ограничений, сообщает РБК-Украина.

Об этом рассказали в Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.

"С 14 февраля образовательный процесс для учащихся 1-11 классов Днепра будет организован в обычном режиме", - говорится в сообщении .

При этом в департаменте отметили, что очные занятия в школах должны проводиться с соблюдением противоэпидемических мероприятий, в том числе:

посещение учебных заведений запрещены в случае нахождения на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным коронавирусом более 50% учащихся и работников школы;

очное обучение в отдельных классах или учебных заведениях приостанавливается в случае заболевания гриппом и/или ОРВИ более 20% учащихся.

Напомним, 11 февраля в Херсонской области продлили дистанционное обучение в школах до 24 февраля.