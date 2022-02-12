В Днепре отменяют дистанционку в школах: но есть ограничения
В Днепре с 14 февраля отменяют дистанционную форму обучения в школах. Однако сохраняется ряд ограничений, сообщает РБК-Украина.
Об этом рассказали в Департаменте гуманитарной политики Днепровского городского совета.
"С 14 февраля образовательный процесс для учащихся 1-11 классов Днепра будет организован в обычном режиме", - говорится в сообщении.
При этом в департаменте отметили, что очные занятия в школах должны проводиться с соблюдением противоэпидемических мероприятий, в том числе:
- посещение учебных заведений запрещены в случае нахождения на самоизоляции из-за контакта с пациентом с подтвержденным коронавирусом более 50% учащихся и работников школы;
- очное обучение в отдельных классах или учебных заведениях приостанавливается в случае заболевания гриппом и/или ОРВИ более 20% учащихся.
Напомним, 11 февраля в Херсонской области продлили дистанционное обучение в школах до 24 февраля.