Турция прокомментировала вероятность вторжения в Украину

На фоне обострения ситуации на украинской границе и нарастающей угрозы военного вторжения российских войск на территорию Украины в МИД Турции прокомментировали вероятность нападения на Украину, сообщает УНИАН.

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция получила от источников в России и Белоруссии опровержения заявлений о готовящемся вторжении в Украину, пишет CNN Türk.

"Белорусские источники также отрицают возможность нападения на Украину через Белоруссию. Нам нужно сосредоточиться на снижении напряженности" , — добавил глава МИД Турции.

Он также отметил, что Анкара считает нереалистичным вторжение РФ в Украину, когда Москва ведет переговоры с НАТО по гарантиям безопасности.

В то же время МИД Турции рекомендует своим гражданам не посещать "без особой надобности" восточные районы Украины.

В ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию в сфере безопасности в Украине.