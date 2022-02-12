Турция прокомментировала вероятность вторжения в Украину
На фоне обострения ситуации на украинской границе и нарастающей угрозы военного вторжения российских войск на территорию Украины в МИД Турции прокомментировали вероятность нападения на Украину, сообщает УНИАН.
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция получила от источников в России и Белоруссии опровержения заявлений о готовящемся вторжении в Украину, пишет CNN Türk.
"Белорусские источники также отрицают возможность нападения на Украину через Белоруссию. Нам нужно сосредоточиться на снижении напряженности", — добавил глава МИД Турции.
Он также отметил, что Анкара считает нереалистичным вторжение РФ в Украину, когда Москва ведет переговоры с НАТО по гарантиям безопасности.
В то же время МИД Турции рекомендует своим гражданам не посещать "без особой надобности" восточные районы Украины.
В ведомстве отметили, что Анкара внимательно отслеживает ситуацию в сфере безопасности в Украине.
"В данной связи рекомендуем гражданам без особой надобности не посещать приграничные районы на востоке Украины. Гражданам Турции необходимо принять все необходимые шаги по обеспечению личной безопасности, и при необходимости связаться с посольством Турции в Киеве", - говорится в сообщении.