Британия призвала РФ пойти на деэскалацию в ситуации вокруг Украины

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс призвала пойти на деэскалацию в ситуации вокруг Украины. При этом она подчеркнула, РФ необходимо взаимодействовать с предложениями НАТО по безопасности, сообщает РБК-Украина.

Она сообщила, что сегодня провела переговоры с госсекретарем США Энтони Блинкеном, в ходе которых стороны выразили острую обеспокоенность тем, что Россия может начать дальнейшую военную агрессию против Украины в ближайшие дни.

"Мы согласны с тем, что Россия столкнется с масштабными последствиями любого вторжения, включая жесткие санкции. Россия должна пойти на деэскалацию и взаимодействовать с предложениями НАТО" , - написала Трасс.

Напомним, вчера представитель Белого дома Джейк Салливан заявил, что российское вторжение в Украину может начаться в любой момент. Он отметил, что новый акт агрессии может произойти до завершения Олимпиады в Пекине.