Hubble заснял неправильную галактику-карлика

С помощью телескопа Hubble ученые получили детальный снимок карликовой галактики NGC 1705. Она находится в созвездии Живописца на расстоянии около 17 млн световых лет от нас, сообщает Обозреватель.

Снимок опубликовали на сайте Hubble. Отмечается, что NGC 1705 – галактика неправильной формы. Она небольшая и недавно пережила волну звездообразования (процесс формирования звезд из межзвёздной среды).

Ученые отметили, что подобные галактики имеют простую структуру и похожи на самые ранние галактики, поэтому могут помочь проследить эволюцию Вселенной.

По словам астрономов, снимок сделан на основе серии наблюдений, призванных раскрыть взаимодействие между звездами, звездными скоплениями и ионизированным газом в ближайших звездообразующих галактиках.

Карликовая неправильная галактика NGC 1705. Источник: esahubble.org

NGC 1705 уже не первый раз попала в объектив ученых. В 1999 году ее засняли с помощью "предшественника" Hubble – широкоугольной планетарной камеры №2. В 2009 же году галактику рассмотрели уже детальнее.

Отметим, открыли галактику еще в далеком 1834 году. NGC 1705 считается очень древней – ее возраст может достигать 13,5 млрд лет. Новые звезды в NGC 1705 рождались постоянно, однако бум звездообразования произошел 26-31 млн лет назад.