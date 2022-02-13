Курс валют НБУ на 13 февраля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в воскресенье, 13 февраля 2022 года
Курс доллара, по сравнению с 12 февраля, не изменился и составил 27.88 за 1 доллар. Курс доллара остается неизменным с 13 февраля 2022 года.
Курс евро не изменился и составил 31.88 за 1 евро. Курс евро остается неизменным с 13 февраля 2022 года.
Курс рубля не изменился и остается на уровне 3.75 за 10 рублей. Курс рубля остается неизменным с 13 февраля 2022 года.
Фунт стерлингов не изменился, и его курс составил 37.84 за 1 фунт стерлингов. Курс фунта стерлингов остается неизменным с 13 февраля 2022 года.
Швейцарский франк не изменился, и его курс составил 30.16 за 1 швейцарский франк. Курс швейцарского франка остается неизменным с 13 февраля 2022 года.
Курс польского злотого остается стабильным на уровне 7.10 за 1 польский злотый. Курс польского злотого остается неизменным с 13 февраля 2022 года.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.875600
|EUR
|Евро
|31.878500
|RUB
|Рубль
|0.374870
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.842500
|CHF
|Швейцарский франк
|30.160200
|PLN
|Польский злотый
|7.097400