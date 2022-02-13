Kia, Volkswagen и другие: как автомобилям заменили логотипы

В последнее время многие автопроизводители увлеклись обновлением своих фирменных логотипов, которые уже появляются на новых моделях. Это помогает конкретной компании оставаться современной и напоминать о себе следующему поколению покупателей, сообщает Обозреватель.

Сайт рассказывает об автопроизводителях, которые заменили свои эмблемы совсем недавно. Некоторые сохранили узнаваемость, к другим придется привыкать заново. Так или иначе, почти никто не стоит на месте, и новые автомобили стараются выглядеть современнее не только с помощью дизайна.

Логотип BMW

Отражая авиационное прошлое, сине-белый стилизованный пропеллер на капоте BMW долгие десятилетия оставался аккуратным украшением баварских автомобилей. В 2020 году эмблема обновилась. Что изменилось?

Старый логотип BMW. Источник: logos-download.com

Характерная цветовая гамма сохранилась. Но черный цвет исчез – на его месте прозрачная пустота, из-за чего окантовка принимает цвет поверхности, на которой установлен логотип. Фанаты BMW – одни из наиболее консервативных автолюбителей в мире, изменения понравились не всем. Однако новый логотип не появился на серийных автомобилях – его используют для концептуальных прототипов, документации, в оформлении сайтов, брошюр и шоу-румов.

Новый логотип BMW. Источник: bmw.com

Логотип Volvo

Шведский автопроизводитель сработал очень аккуратно – логотип Volvo остался узнаваемым, но теперь плоский и в то же время стильный и современный. Традиционная скандинавская лаконичность.

Логотипы Volvo. Источник: jalopnik.com

Логотип Volkswagen

Volkswagen заменил свой логотип в 2019 году. Впервые его показали на электромобиле ID.3, как символ движения в технологичное будущее. Сегодня обновленную эмблему получили все модели немецкого бренда.

Новый логотип Volkswagen. Источник: motor1.com

Непосредственно логотип по последней моде стал плоским, более лаконичным и "легким". Линии стали тоньше, появилась вариативность цветов. Например, традиционные автомобили с ДВС продолжают получать характерный серебристый логотип, но на электромобилях он белый.

Логотип Peugeot

Сильнее других обновили эмблему Peugeot. Традиционный лев никуда не исчез, но если прежде фигура изображалась в полный рост, то теперь – только голова животного.

Старый логотип Peugeot. Источник: logowik.com

Вдобавок появилась надпись с названием компании. Все разместили на гербе – геральдическое оформление добавляет традиционности, хотя в целом благодаря лаконичному шрифту и стилизованному рисунку значок выглядит довольно современно.

Новый логотип Peugeot. Источник: grapheine.com

Логотип Renault

Еще одно "французское обновление". И так же в Renault решили обратиться к старым логотипам и вспомнили про полосатое оформление.

Новый логотип Renault. Источник: motor1.com

Но в новой интерпретации логотип выглядит свежо, а ромбовидная форма осталась.

Логотип KIA

Корейский автопроизводитель изменил все – от овальной формы отказались, заменили шрифт и даже стилизовали буквы, из которых состоит название. Получилось очень футуристично и стильно.

Новый логотип KIA. Источник: motor1.com

Логотип Dacia

Бюджетные автомобили – такие же машины, которые требуют должного внимания. Вот и в Dacia решили, что пора по-новому заявить о себе.

Старый логотип Dacia. Источник: dreamstime.com

От прошлого значка в форме щита отказались. На его место пришло стилизованное буквосочетание DC. Производитель также признается, что дизайнеры пытались отобразить звенья цепи, символизируя, видимо, простоту и выносливость конструкции своих моделей.

Новый логотип Dacia. Источник: logowik.com

Логотип Nissan

Nissan пошел по проверенному другими компаниями пути – эмблема осталась узнаваемой, но стала тонкой и "легкой", а от объема отказались.