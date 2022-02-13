Куда поехать на День Валентина: оригинальные идеи для влюбленных

Уже завтра, 14 февраля, будут отмечать самый романтичный праздник года – День Валентина. Очевидно, провести его можно дома на диване за просмотром мелодрамы, но почему бы не добавить ярких впечатлений в этот день, сообщает 24 Канал.

Как насчет путешествия для двоих? Редакция предлагает несколько идей для романтической поездки по Украине.

Куда поехать на День Валентина

В Тоннель любви в Клеване

Начать подборку стоит с Тоннеля любви – самого популярного места среди романтиков, и не только. Было бы странно, не посетить это место в День влюбленных. В километровом тоннеле всегда людно: здесь гуляют, делают фото и выражают свои чувства влюбленные пары.

Зимний Тоннель любви / Фото с инстаграма @mulyk_ivan

К тому же, говорят, если загадать желание и пройтись по тоннелю, не отпуская руки – оно исполнится. А чтобы найти свою любовь, стоит лишь попросить об этом здесь.

За романтикой в замок Сент-Миклош

Замок, расположенный в Чинадиево на Закарпатье, окутан легендами о великой любви прекрасной княгини Илоны Зрини, особенно притягивает к себе влюбленные пары.

Замок Сент-Миклош / Фото incomartour.com.ua

Здесь играют свадьбы и проводят рыцарские свадебные церемонии, водят таинственными тоннелями в свете настоящих факелов и признаются в любви. Почему бы вам не отправиться в Валентинов день в этот романтический замок?!

На термальные курорты

Может показаться, что это не такой уж и романтический вариант путешествия. Впрочем, зимой, когда за окном снег и минусовая температура, хочется согреться. А что может быть приятнее релакса в горячей воде со второй половинкой, да еще и с прекрасным пейзажем? Да, говорится о зимнем спа-туризме.

В День Валентина можно отправляться на термальные курорты / Фото chambres-hotes.fr

К тому же, кроме отдыха, есть возможность и оздоровиться, ведь термальные источники полны полезными свойствами.

Самые популярные термальные курорты Украины:

"Термальные воды Косино"

"Жаворонок" в Берегово

"Серебряные термы" в санатории "Деренивская купель"

"Теплые воды" в Велятино

"Термал стар" в Нижнем Солотвине

Устроить прогулку по Киеву

В столице множество локаций, идеально подходящих для влюбленных. Большинство из них расположены под открытым небом. Чаще пары отправляются в Мариинский парк, к мосту влюбленных. В этом месте можете повесить замок.

Эта подборка не обойдется без Аллеи любви в Наводническом парке. Местность популярна не только среди пар, поскольку оформлена в стиле Аллеи звезд в Голливуде, желающих пройтись по ней немало. Что касается интересных достопримечательностей, то здесь есть Дерево желаний, на которое можно повесить ленту – символ ваших отношений.

Дерево желаний в Наводническом парке / Фото kiev.informator.ua

Если этого мало, то отправляйтесь в еще одно амурное место в Киеве – Стена признаний. Чем только не оставляют следы своей неописуемой любви влюбленные – и мелом, и баллончиками, и пишут письма себе в будущее. Попробуйте и вы!

На Остров влюбленных в Тернополе

На вопрос "Куда обязательно нужно отправиться паре?" точно услышите в ответ "Остров влюбленных". Неудивительно, что это место известно во всей Украине.

Остров влюбленных в Тернополе / Фото vlasno.info

Издавна остров считался местом свиданий и встреч влюбленных. Здесь царит особенная атмосфера, излучающая нежность и глубину чувств. Пройдя по небольшому мосту из парка, попадете на остров, внутри которого расположена беседка, видевшая и слышавшая тысячи неповторимых сцен признания в любви.

В романтический Львов

Конечно, в этот день невозможно обойти самый романтичный город Украины – Львов. Он как бы создан для влюбленных: старинные улочки, атмосферные дворики с кафе и множество интересных мест для посещения.

Здесь вы точно обнаружите уголок, в котором сможете признаться друг другу в любви. Кстати, одним из таких может стать уютное кафе для влюбленных на Кафедральной площади, где также есть Kiss Place – место для поцелуев.

На День Валентина во Львов / Фото piqsels.com

Также, приехав на Львовщину, стоит внести в свой маршрут поездку в храм Рождества Пресвятой Богородицы в Самборе. Ведь именно в нем хранятся мощи святого Валентина – покровителя всех влюбленных.