Куда поехать на День Валентина: оригинальные идеи для влюбленных
Уже завтра, 14 февраля, будут отмечать самый романтичный праздник года – День Валентина. Очевидно, провести его можно дома на диване за просмотром мелодрамы, но почему бы не добавить ярких впечатлений в этот день, сообщает 24 Канал.
Как насчет путешествия для двоих? Редакция предлагает несколько идей для романтической поездки по Украине.
Куда поехать на День Валентина
В Тоннель любви в Клеване
Начать подборку стоит с Тоннеля любви – самого популярного места среди романтиков, и не только. Было бы странно, не посетить это место в День влюбленных. В километровом тоннеле всегда людно: здесь гуляют, делают фото и выражают свои чувства влюбленные пары.
К тому же, говорят, если загадать желание и пройтись по тоннелю, не отпуская руки – оно исполнится. А чтобы найти свою любовь, стоит лишь попросить об этом здесь.
За романтикой в замок Сент-Миклош
Замок, расположенный в Чинадиево на Закарпатье, окутан легендами о великой любви прекрасной княгини Илоны Зрини, особенно притягивает к себе влюбленные пары.
Здесь играют свадьбы и проводят рыцарские свадебные церемонии, водят таинственными тоннелями в свете настоящих факелов и признаются в любви. Почему бы вам не отправиться в Валентинов день в этот романтический замок?!
На термальные курорты
Может показаться, что это не такой уж и романтический вариант путешествия. Впрочем, зимой, когда за окном снег и минусовая температура, хочется согреться. А что может быть приятнее релакса в горячей воде со второй половинкой, да еще и с прекрасным пейзажем? Да, говорится о зимнем спа-туризме.
К тому же, кроме отдыха, есть возможность и оздоровиться, ведь термальные источники полны полезными свойствами.
Самые популярные термальные курорты Украины:
- "Термальные воды Косино"
- "Жаворонок" в Берегово
- "Серебряные термы" в санатории "Деренивская купель"
- "Теплые воды" в Велятино
- "Термал стар" в Нижнем Солотвине
Устроить прогулку по Киеву
В столице множество локаций, идеально подходящих для влюбленных. Большинство из них расположены под открытым небом. Чаще пары отправляются в Мариинский парк, к мосту влюбленных. В этом месте можете повесить замок.
Эта подборка не обойдется без Аллеи любви в Наводническом парке. Местность популярна не только среди пар, поскольку оформлена в стиле Аллеи звезд в Голливуде, желающих пройтись по ней немало. Что касается интересных достопримечательностей, то здесь есть Дерево желаний, на которое можно повесить ленту – символ ваших отношений.
Если этого мало, то отправляйтесь в еще одно амурное место в Киеве – Стена признаний. Чем только не оставляют следы своей неописуемой любви влюбленные – и мелом, и баллончиками, и пишут письма себе в будущее. Попробуйте и вы!
На Остров влюбленных в Тернополе
На вопрос "Куда обязательно нужно отправиться паре?" точно услышите в ответ "Остров влюбленных". Неудивительно, что это место известно во всей Украине.
Издавна остров считался местом свиданий и встреч влюбленных. Здесь царит особенная атмосфера, излучающая нежность и глубину чувств. Пройдя по небольшому мосту из парка, попадете на остров, внутри которого расположена беседка, видевшая и слышавшая тысячи неповторимых сцен признания в любви.
В романтический Львов
Конечно, в этот день невозможно обойти самый романтичный город Украины – Львов. Он как бы создан для влюбленных: старинные улочки, атмосферные дворики с кафе и множество интересных мест для посещения.
Здесь вы точно обнаружите уголок, в котором сможете признаться друг другу в любви. Кстати, одним из таких может стать уютное кафе для влюбленных на Кафедральной площади, где также есть Kiss Place – место для поцелуев.
Также, приехав на Львовщину, стоит внести в свой маршрут поездку в храм Рождества Пресвятой Богородицы в Самборе. Ведь именно в нем хранятся мощи святого Валентина – покровителя всех влюбленных.