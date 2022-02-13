Путин и Лукашенко обсудили Украину и "гарантии безопасности РФ"

Президент России Владимир Путин и Александр Лукашенко обсудили по телефону "ситуацию вокруг Украины" и "гарантии безопасности для России", сообщает Деловая столица.

Об этом говорится в сообщениях пресс-служб Лукашенко и Путина.

Как сообщили в пресс-службе Лукашенко, стороны обсудили вопросы международных отношений, в том числе "ситуацию вокруг Украины, и график предстоящих встреч и переговоров".

В Кремле заявили, что "рассмотрены некоторые вопросы дальнейшего развития двустороннего сотрудничества, а также ситуация вокруг реакции США и НАТО на российские предложения по выработке долгосрочных международно-правовых гарантий безопасности России".